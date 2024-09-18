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ПВО Украины сбила 46 из 52 российских дронов

18 сентября 2024, 09:50

ПВО Украины сбила 46 из 52 российских дронов

ПВО Украины сбила 46 из 52 российских дронов. Фото: ВС ВСУ ПВО Украины сбила 46 из 52 российских дронов. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

«В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию», — говорится в заявлении ВС ВСУ.

Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей.

Отмечается, что есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, днем ранее силами обороны Украины было сбито 34 из 51 ударных БпЛА россиян

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