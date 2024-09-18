ПВО Украины сбила 46 из 52 российских дронов. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.



«В результате противовоздушного боя сбито 46 ударных БпЛА. Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны Украины, пять БпЛА локально потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник - улетел в Россию», — говорится в заявлении ВС ВСУ.



Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей.



Отмечается, что есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.



Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.



Напомним, днем ранее силами обороны Украины было сбито 34 из 51 ударных БпЛА россиян.