ППО України збила 46 із 52 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у Росію», - йдеться у заяві ПС ЗСУ.



Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей.



Зазначається, що є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.



Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.



Нагадаємо, днем раніше силами оборони України було збито 34 із 51 ударних БпЛА росіян.