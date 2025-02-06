Украина получила от Нидерландов новые истребители F-16

Истребитель F-16. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы ВСУ получили дополнительные истребители F-16 от Нидерландов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.



По его словам, эти самолеты уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии.



«Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан», – заявил глава Минобороны.

Напомним, что Украина также получила первые французские истребители Mirage 2000.