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Україна отримала від Нідерландів нові винищувачі F-16

06 лютого 2025, 16:14

Україна отримала від Нідерландів нові винищувачі F-16

Винищувач F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ Винищувач F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, ці літаки вже в Україні й незабаром розпочнуть виконання бойових завдань, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

«Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, який наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст та громадян», – заявив глава Міноборони.

Нагадаємо, що Україна також отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

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