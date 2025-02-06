Україна отримала від Нідерландів нові винищувачі F-16

Винищувач F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.



За його словами, ці літаки вже в Україні й незабаром розпочнуть виконання бойових завдань, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.



«Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, який наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст та громадян», – заявив глава Міноборони.

Нагадаємо, що Україна також отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.