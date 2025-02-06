Украина получила от Франции первые истребители «Мираж-2000»

Первые французские истребители «Мираж-2000» прибыли в Украину. Иллюстративное фото

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети X (Twitter) сегодня сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.

Ранее французские СМИ сообщали, что истребители, взятые из состава Воздушно-космических сил Франции, были модифицированы, а около десяти самолетов этого типа будут иметь украинскую маркировку.

Франция оптимизировала Mirage 2000−5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

По данным Avions Legendaires, они являются результатом длительных переговоров между президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.