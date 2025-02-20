Подрыв очков для FPV-дронов в армии РФ: за спецоперацией стоит ГУР – СМИ

В российской армии произошли случаи взрывов очков для FPV-дронов при их использовании пилотами. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.



За этой спецоперацией стоят специалисты ГУР. Внутри очков, которые передали пилотам FPV российские волонтеры, была встроена взрывчатка. Для выполнения задания приобрели крупную партию FPV-очков для пилотов ВС РФ. Специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва. После этого в координации с ГУР российские волонтеры безвозмездно и в виде благотворительной помощи отправили эти очки в подразделения БПЛА армии РФ.



«Впоследствии таких фактов будет гораздо больше, ведь теперь производят очки с «сюрпризом» для оккупантов не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири», – заявили в спецслужбах Украины.

Напомним, что в результате подрыва очков для FPV-дронов как минимум восемь российских военных лишились зрения.