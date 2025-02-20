Підрив окулярів для FPV-дронів в армії РФ: за спецоперацією стоїть ГУР – ЗМІ

У російській армії сталися випадки вибухів окулярів для FPV-дронів при їх використанні пілотами. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерело в українських спецслужбах.



За цією спецоперацією стоять спеціалісти ГУР. Усередині окулярів, які передали пілотам FPV російські волонтери, була вбудована вибухівка. Для виконання завдання придбали велику партію FPV-окулярів для пілотів ЗС РФ. Спеціалісти української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього в координації з ГУР російські волонтери безоплатно та у вигляді благодійної допомоги відправили ці окуляри до підрозділів БПЛА армії РФ.



«Згодом таких фактів буде набагато більше, адже тепер виробляють окуляри із «сюрпризом» для окупантів не лише в українських Карпатах, а й у російському Сибіру», – заявили у спецслужбах України.

Нагадаємо, що в результаті підриву окулярів для FPV-дронів як мінімум вісім російських військових втратили зір.