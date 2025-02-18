Спецслужбы Украины дистанционно подорвали очки российских операторов FPV-дронов: оккупанты лишились зрения

Специальные службы Украины продолжают проводить подрывную работу внутри армии РФ, используя волонтерские организации. Об этом сообщил Телеграм-канал «Досье шпиона».



В начале февраля произошла череда диверсий в различных подразделениях ВС РФ, которая состояла в дистанционном подрыве очков для FPV-дронов.



В период с января по февраль 2025 года ряд общественных организаций отправил около 80 комплектов FPV-очков Skyzone Cobra в различные подразделения российских войск. Все организации получили товар от одного и того же человека и на условиях безвозмездной помощи для ВС РФ.



4 февраля зафиксировали первый случай подрыва самодельного взрывного устройства, спрятанного в очках, на территории Белгородской области. Оккупант получил травмы лица и глаз. В период с 4 по 7 февраля зафиксировали еще семь случаев подрыва устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей. В результате зрения лишились восемь операторов FPV-дронов.



Внутри FPV-очков обнаружили взрывчатое вещество С-4, детонатор и батарею. Срабатывает устройство при запуске вентилятора охлаждения в очках.



Сейчас в российской армии проводится поиск и изъятие «заминированных» очков. Отправитель посылок 3 февраля покинул РФ рейсом «Москва-Стамбул».

Напомним, что ВСУ уничтожили российских FPV-пилотов на пути к укрытию в селе Терны Донецкой области.