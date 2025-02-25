На Кураховском направлении обострились бои за Константинополь

На Кураховском направлении сохраняется напряженная ситуация, особенно на участке между Константинополем и Андреевкой. Об этом сообщает автор телеграм-канала «Офицер+».



По его словам, российские оккупационные войска пытаются прорваться между боевыми порядками Сил обороны Украины.

На этом участке фронта войска РФ пытаются прорваться через боевые порядки Сил обороны Украины. Фото: скрин DeepState

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение российских войск с северной стороны трассы, соединяющей эти населенные пункты, в направлении Алексеевки Волновахского района Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Новопавловском направлении за прошедшие сутки противник совершил 13 атак в районе Константинополя и Бурлацкого. Бои продолжаются.

Направление удара ВС РФ в районе Константинополя. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы Обороны Украины выбили российские войска из Успеновки, где пытался продвинуться 433-й мотострелковый полк.