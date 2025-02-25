На Курахівському напрямку загострилися бої за Костянтинопіль

На Курахівському напрямку зберігається напружена ситуація, особливо на ділянці між Костянтинополем і Андріївкою. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



За його словами, російські окупаційні війська намагаються прорватися між бойовими порядками Сил оборони України.

На цій ділянці фронту війська РФ намагаються прорватися через бойові порядки Сил оборони України. Фото: скрін DeepState

Аналітики DeepState зафіксували просування російських військ із північного боку траси, що з'єднує ці населені пункти, у напрямку Олексіївки Волноваського району Донецької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку минулої доби противник здійснив 13 атак у районі Костянтинополя і Бурлацького. Бої тривають.

Напрямок удару ЗС РФ у районі Костянтинополя. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили Оборони України вибили російські війська з Успенівки, де намагався просунутися 433-й мотострілецький полк.