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ВСУ отбросили врага из Успеновки, но РФ продвинулась в двух районах

25 февраля 2025, 12:10

ВСУ отбросили врага из Успеновки, но РФ продвинулась в двух районах

Силы Обороны Украины выбили российские войска из Успеновки, где пытался продвинуться 433-й мотострелковый полк (из состава 27-й мотострелковой дивизии) РФ. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Продвижение российских войск в районе Успеновки. Фото: скрин DeepState

В то же время российские оккупационные войска захватили населенный пункт Запорожье в Донецкой области.

ВС РФ захватили Запорожье в Донецкой области. Фото: скрин DeepState

Кроме того, войска страны-агрессора смогли продвинуться в районе Скудного и Новоочеретоватого. Напомним, ВСУ продвинулись в городе Торецк Донецкой области.

Продвижение войск РФ возле Скудного и Новоочеретоватого. Фото: скрин DeepState

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