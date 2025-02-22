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Российские войска продвинулись в двух районах Донецкой области — DeepState

22 февраля 2025, 11:00

Российские войска продвинулись в двух районах Донецкой области — DeepState

Российские войска продвинулись в двух районах Донецкой области — DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

«Противник продвинулся в районе Бурлацкого и Улаклы», — говорится в сообщении Telegram-канала DeepState.

Данные обновляются, ситуация на фронте остается напряженной.

За прошедшие сутки зафиксировано 90 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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