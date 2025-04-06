В Донецкой области из-за российских обстрелов за сутки пострадал один человек, многие дома повреждены

Последствия российского обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области 5 апреля. Фото: ОВА

Российские военные за минувшие сутки семь раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 6 апреля сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

Покровский район. В Покровске повреждено складское помещение. В Малиновке Гродовской громады разрушен дом.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады 1 здание разрушено и 2 повреждено. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и линия электропередач; в Иванополье поврежден дом. В Старой Николаевке и Заре Ильиновской громады повреждено 19 объектов. В Тихоновке Николаевской громады ранен человек.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 многоэтажки.

С линии фронта эвакуированы 84 человека, в том числе 26 детей, отметил начальник ОВА.