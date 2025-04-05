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Полиция зафиксировала 3,6 тысячи ударов по Донецкой области за сутки

05 апреля 2025, 10:10

Полиция зафиксировала 3,6 тысячи ударов по Донецкой области за сутки

Полиция зафиксировала 3,6 тысячи ударов по Донецкой области за сутки

За прошедшие сутки российские войска убили трёх мирных жителей Донецкой области, ещё один человек получил ранение. Об этом сообщает полиция Донетчины.

Всего зафиксировано 3 618 российских ударов по линии фронта и жилым кварталам.
Под обстрелом оказались 13 населённых пунктов: Белицкое, Константиновка, Покровск, Родинское, Торецк, а также Дробышево, Заречное, Белокузьминовка, Веролюбовка, Мирное, Сергиевка, Щурово и Ялта.

Разрушены 37 гражданских объектов, из них 29 — жилые дома.

В Заречном в результате атаки погибли двое мирных жителей.

В Родинском россияне ударили артиллерией — погиб мужчина, разрушен частный дом.

В Мирном (Гродовская громада) после удара FPV-дрона ранен человек.

В Покровске была сброшена авиабомба ФАБ-250 — разрушена девятиэтажка.

В Белицком дрон повредил два частных дома.

В Сергиевке поврежден жилой дом.

В Константиновке FPV-дрон попал в дом, также повреждены два гражданских автомобиля.

В Белокузьминовке артобстрелом повреждены 8 домов.

По Дробышеву ударила бомба ФАБ-250 — разрушены 14 домов и автомобиль.

В Щуровом и Веролюбовке повреждена инфраструктура.

В Ялте (Комарская громада) повреждён частный дом.

Кроме того, уточнены данные о жертвах после ранних обстрелов. В Мирнограде погибла мирная жительница после удара дрона 2 апреля. В селе Мирное Комарской громады ранена ещё одна женщина.

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