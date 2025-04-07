В Окупованому Донецьку підлітка засудили до 6,5 років за «держзраду»

17-річного жителя Докучаєвська Донецької області було засуджено до 6,5 років ув'язнення у справі про «держзраду», повідомляє російська служба ВВС із посиланням на сайт Верховного суду самопроголошеної «Донецької народної республіки».



Вирок було ухвалено 4 квітня. За версією обвинувачення, підліток передавав Службі безпеки України відомості про розміщення окупаційних військ у період із жовтня 2023 року до березня 2024 року.



Юнак відбуватиме покарання у виховній колонії, повідомили в прокуратурі так званої «ДНР».