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Российские военные атаковали машину скорой помощи в Херсоне: есть раненые

17 апреля 2025, 10:47

Российские военные атаковали машину скорой помощи в Херсоне: есть раненые

Последствия атаки на машину скорой помощи в Херсоне. Фото: Херсонкая ОВА Последствия атаки на машину скорой помощи в Херсоне. Фото: Херсонкая ОВА

17 апреля около в 07:40 российские войска с дрона атаковали «скорую» в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

Повреждена машина экстренной медицинской помощи.

В результате атаки 65-летний фельдшер получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги, а у 61-летнего водителя – взрывная травма, ранения головы и таза. Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего погиб один человек, еще шесть – ранены.

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