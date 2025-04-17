Російські військові атакували машину швидкої допомоги у Херсоні: є поранені

Наслідки атаки на швидку допомогу у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

17 квітня близько 07:40 російські війська з дрона атакували «швидку» у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.



Пошкоджена машина екстреної медичної допомоги.



Внаслідок атаки 65-річний фельдшер отримав вибухову травму, осколкові поранення руки та ноги, а у 61-річного водія – вибухова травма, поранення голови та тазу. Постраждалих доправили до лікарні.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще шість – поранені.