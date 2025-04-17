Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські військові атакували машину швидкої допомоги у Херсоні: є поранені

17 квітня 2025, 10:47

Російські військові атакували машину швидкої допомоги у Херсоні: є поранені

Наслідки атаки на швидку допомогу у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА Наслідки атаки на швидку допомогу у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

17 квітня близько 07:40 російські війська з дрона атакували «швидку» у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації.

Пошкоджена машина екстреної медичної допомоги.

Внаслідок атаки 65-річний фельдшер отримав вибухову травму, осколкові поранення руки та ноги, а у 61-річного водія – вибухова травма, поранення голови та тазу. Постраждалих доправили до лікарні.

Нагадаємо, що війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинула одна людина, ще шість – поранені.

ТЕГИ

Місця
Херсон
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Поранені Швидка допомога Атака БПЛА Машина
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Що буде з Ванечкою, якщо я помру раніше, ніж Олега обміняють», – дружина «засудженого» в РФ у «справі Азова»
Полоненого українця Олега Жаркова «засудили» на 13 років у «справі Азова». Його смертельно хвора дружина із сином у Фінляндії сподіваються лише на обмін.
16 квітня 2025, 16:57
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:20
На Луганщині колишніх військовослужбовців ЗС РФ влаштували у школи: в ОВА розповіли, чого окупанти «вчать» дітей
23:47
Головне за день: «Суд ДНР» засудив трьох «азовців». Рада продовжила воєнний стан
17:05
В історичному районі Маріуполя окупанти планують знести вцілілі будівлі
15:37
На окупованій Донеччині Пушилін перевів «Воду Донбасу» під оперативне управління «Донбасстеплоенерго»
14:25
У Луганську ФСБ зі стріляниною затримала місцевого жителя: окупанти його підозрюють у «підготовці теракту проти депутата ЛНР»
09:39
Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
14:48
На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України
23:00
Головне за день: РФ частково захопила Ямполівку. У Сумах знову вибухи
21:54
В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
усі новини
13:15
Український військовий розповів американським журналістам про удар РФ по Сумах
12:15
Морпіхи 36-ї бригади продовжують знищувати ЗС РФ дронами на Сумщині
12:14
Військові зі складу російських націоналістів назвали мирних жителів України «законною ціллю»
12:00
Росія вночі ракетами та «шахедами» атакувала Ізюм: загорілися будинки, постраждали сім людей
11:46
UNEX UGV: в армію надійшов броньований робот-амфібія
11:33
На заводі «Вторалюмінпродукт» у Люберцях прогримів вибух
11:14
Вночі дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ: там дислокується ракетна бригада
10:57
Армія РФ вночі з артилерії вдарила по Костянтинівці: загинула людина
10:47
Російські військові атакували машину швидкої допомоги у Херсоні: є поранені
10:29
Мільйони гривень у банках та понад 100 тисяч доларів готівкою. Що декларує родина головного прокурора Луганщини Сергія Василини
10:26
Нічний удар РФ: збито 25 Shahed, 30 імітаторів не досягли цілей
10:24
Росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу: одна людина загинула, шістьох поранено
09:20
На Луганщині колишніх військовослужбовців ЗС РФ влаштували у школи: в ОВА розповіли, чого окупанти «вчать» дітей
09:00
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще шість – поранені
08:52
На Покровському напрямку росіяни просунулися біля двох населених пунктів — DeepState
08:22
У Дніпрі троє людей загинули і 30 поранені після нічної атаки росіян — ОВА
08:01
Зеленський створив 10 нових військових адміністрацій у Донецькій області
23:47
Головне за день: «Суд ДНР» засудив трьох «азовців». Рада продовжила воєнний стан
23:26
Атака дронів на Дніпро — у місті палають пожежі
22:05
Росія вже понад 30 разів била по українській енергетиці після домовленості з Вашингтоном про «тишу»
усі новини
ВІДЕО
Загарбники РФ намагаються сховатися від дронів ЗСУ. Фото: кадр із відео Морпіхи 36-ї бригади продовжують знищувати ЗС РФ дронами на Сумщині
17 квітня, 12:15
Пожежа у Москві На заводі «Вторалюмінпродукт» у Люберцях прогримів вибух
17 квітня, 11:33
Ракетна бригада в Іванівській області РФ вночі знову зазнала атаки безпілотників. Ілюстративне фото Вночі дрони знову атакували Шую в Іванівській області РФ: там дислокується ракетна бригада
17 квітня, 11:14
Атака дронів на Дніпро — у місті палають пожежі Атака дронів на Дніпро — у місті палають пожежі
16 квітня, 23:26
Су-27 розбомбив понтонні переправи на Курщині. Фото: кадр із відео Су-27 ЗСУ вдарив по понтонній переправі в Курській області
16 квітня, 17:55
Дрон ДПСУ влучає в наземний безпілотник РФ. Фото: кадр із відео Дрони «Фенікса» знищили наземний безпілотник РФ і групу окупантів на Донеччині
16 квітня, 15:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір