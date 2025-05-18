Рейтинг: подавляющее большинство украинцев поддерживают инициативу 30-дневного перемирия

Украинцы поддерживают 30-дневное перемирие без каких-либо условий.
16 мая Социологическая группа «Рейтинг» провела всеукраинский опрос на тему переговоров, которые состоялись в Турции.
Было опрошено 1000 респондентов средством мобильной связи.
За 30-дневное перемирие выступили 74%;
Визит Зеленского в Турцию считают успешным 53% опрошенных;
Основная причина отсутствия Путина на переговорах из-за нежелания завершать войну, считают 54% респондентов.
При этом всего лишь четверть украинцев верят, что переговоры в Турции приблизят нас к миру.