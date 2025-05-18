Рейтинг: подавляющее большинство украинцев поддерживают инициативу 30-дневного перемирия

Украинцы поддерживают 30-дневное перемирие без каких-либо условий.

16 мая Социологическая группа «Рейтинг» провела всеукраинский опрос на тему переговоров, которые состоялись в Турции.

Было опрошено 1000 респондентов средством мобильной связи.

За 30-дневное перемирие выступили 74%;

Визит Зеленского в Турцию считают успешным 53% опрошенных;

Основная причина отсутствия Путина на переговорах из-за нежелания завершать войну, считают 54% респондентов.

При этом всего лишь четверть украинцев верят, что переговоры в Турции приблизят нас к миру.