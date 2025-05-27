В Краматорске из-за российского обстрела пострадали ребенок и трое взрослых

Последствия российского обстрела Краматорска в ночь на 27 мая. Фото: Донецкая областная прокуратура

В результате ночной атаки на Краматорск пострадали четверо мирных жителей, включая 6-летнюю девочку. Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

«Один из боеприпасов упал возле многоэтажки. В момент взрыва в квартире находилась семья: 36-летний мужчина, его 33-летняя жена и их дочь. Все трое получили осколочные ранения. Также пострадала 23-летняя местная жительница», — говорится в сообщении.

По информации следствия, российские военные применили ФАБ-250 с управляемым модулем УМПК. Удар пришёлся по жилому кварталу города около 23:17. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и контузии, всем оказана медицинская помощь.

Отмечается, что повреждено 13 частных и многоквартирных домов, а также автомобили.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления.

Напомним, сегодня утром городская военная администрация Краматорска сообщала, что, предварительно, из-за российского обстрела никто не пострадал.