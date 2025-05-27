Обстрел Краматорска: в ГВА рассказали о состоянии пострадавшей семьи с ребенком

Последствия удара по Краматорску. Фото: Краматорская ГВА

Состояние пострадавшей семьи в результате удара по Краматорску оценивается как не тяжелое. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По словам Еськова, у мужчины, его жены и их дочери диагностировали акуботравмы.



«Состояние не тяжелое, их не госпитализировали. У пострадавшей продавщицы магазина диагностировали акуботравму, закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали», – рассказал он.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры сообщили, что в результате российского удара пострадали 36-летний мужчина, его 33-летняя жена и их дочь 6 лет, а также ранения получила 23-летняя горожанка.



Пострадавшая семья в момент атаки находилась в квартире.

Напомним, что в ночь на 27 мая российская авиация сбросила на Краматорск три авиабомбы ФАБ-250. Повреждены 13 частных и многоэтажных домов и автомобили.