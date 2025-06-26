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Российская армия не может применять большое количество техники в Часов Яре: в ВСУ назвали причину

26 июня 2025, 15:21

Российская армия не может применять большое количество техники в Часов Яре: в ВСУ назвали причину

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

Армия РФ осуществляет постоянный огневой контроль основной части города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.

По его словам, украинские позиции находятся в разных местах города.

«Тем не менее, на сегодняшний день, несмотря на то, что враг активно уничтожает любые застройки и укрытия, он также находится под контролем. Он не может применять большое количество техники именно в Часов Яре, поскольку есть канал, который на сегодняшний день все-таки какую-то фортификационную роль отыгрывает. Потому что те пути, которые враг проделал в свое время в трубах, мы на сегодняшний день контролируем. А контролируем, значит не даем врагу возможности активно тянуть туда технику – даже мотоциклы. Огневой контроль противником осуществляется за счет артиллерии, мы же контролируем врага постоянно с воздуха», – рассказал спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что в ВСУ ответили, почему российские войска почти не штурмуют «в лобовую» в городах Торецк и Часов Яр Донецкой области.

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