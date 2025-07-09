Российская армия продвинулась возле трассы «Покровск-Константиновка» – DeepState

Продвижение россиян вблизи трассы «Покровск-Константиновка». Фото: карта DeepState

Российские войска продвинулись вблизи села Яблоновка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Это село находится недалеко от трассы «Покровск-Константиновка».



Также оккупанты продвинулись возле сел Колодези, Зеленая Долина и Среднее на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Лиманском направлении армия РФ 19 раз атаковала украинские позиции, на Торецком – 10.

Напомним, что в ВСУ ответили, пытается ли российская армия обойти с востока Покровск вместе с Мирноградом.