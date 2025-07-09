Російська армія просунулася біля траси «Покровськ-Костянтинівка» – DeepState

Просування росіян поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Російські війська просунулися поблизу села Яблунівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Це село знаходиться недалеко від траси «Покровськ-Костянтинівка».



Також окупанти просунулися біля сіл Колодязі, Зелена Долина та Середнє на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Лиманському напрямку армія РФ 19 разів атакувала українські позиції, на Торецькому – 10.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи намагається російська армія обійти зі сходу Покровськ разом із Мирноградом.