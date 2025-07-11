Россияне ночью обстреляли центр Харькова: известно о 9 пострадавших

Девять человек пострадали в результате ночных российских ударов по Салтовскому району Харькова. Об этом сегодня сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что разрушения и пожары произошли в четырехэтажном недействующем здании, стоматологической клинике, а также на крыше жилого дома.
Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и автомобиль, сообщили в ГСЧС.
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что в центре города в результате российских обстрелов пострадало работающее медицинское учреждение — «по первичной информации, там вылетели стекла, но идет обследование здания».
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