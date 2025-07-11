Росіяни вночі обстріляли центр Харкова: відомо про 9 постраждалих

Салтівський район Харкова вночі зазнав російського обстрілу, є постраждалі. Фото: ДСНС

Дев'ять осіб постраждали внаслідок нічних російських ударів по Салтівському району Харкова. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що руйнування та пожежі сталися у чотириповерховій будівлі, що не діє, стоматологічній клініці, а також на даху житлового будинку.

Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, магазини, гараж та автомобіль, повідомили у ДСНС.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що в центрі міста внаслідок російських обстрілів постраждав працюючий медичний заклад — «за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але йде обстеження будівлі».