Росіяни вночі обстріляли центр Харкова: відомо про 9 постраждалих

Дев'ять осіб постраждали внаслідок нічних російських ударів по Салтівському району Харкова. Про це сьогодні повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що руйнування та пожежі сталися у чотириповерховій будівлі, що не діє, стоматологічній клініці, а також на даху житлового будинку.
Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, магазини, гараж та автомобіль, повідомили у ДСНС.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що в центрі міста внаслідок російських обстрілів постраждав працюючий медичний заклад — «за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але йде обстеження будівлі».
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