Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды

Макеевский родничок. Скриншот из видео

Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области пересох один из самых известных местных источников — Макеевский родничок. Жители, которые приходят сюда за водой, говорят: «вода льется тонкой струйкой». На видео, снятом очевидцами, видно, что родник практически иссяк.



Для горожан это место хорошо знакомо не только как источник питьевой воды, но и как мэм. В сентябре 2022 года родник стал знаменитым после того, как в соцсетях появились фотографии, где в воде плавали фекалии. Пост вызвал бурю обсуждений и шуток, в которых упоминали даже ЮНЕСКО.



В ноябре того же года ситуация повторилась в оккупированном Донецке, что породило волну негодования: в телеграм-каналах пользователи иронизировали, не превратилось ли осквернение родничков в своеобразный «флешмоб».



Теперь же местные жители столкнулись с куда более серьезной проблемой — воды почти нет. В условиях перебоев с водоснабжением для жителей это превращается не в тему для мемов, а в вопрос выживания.

Напомним, ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП.