От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн

Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года.

Ситуация с водой на оккупированной части Донецкой области стремительно выходит за рамки контролируемого ЧП. Это уже не просто водный кризис, а гуманитарная катастрофа. Дети записывают видео-обращение к главе Кремля Владимиру Путину, а Z-блогеры уже не находят слов, чтоб описать проблему не такой страшной, какой она есть на самом деле.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следят онлайн.

Автомойки без воды

На оккупированной территории Донецкой области прекращено водоснабжение автомобильных моек. По поручению главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина с 30 июля и до начала отопительного сезона подача воды на все автомойки будет приостановлена. Нарушение данного распоряжения будет рассматриваться как нецелевое использование водных ресурсов. Правда, пока в «ДНР» не пояснили, будут ли наказывать за это.

Когда вода — роскошь

Летом 2025 года жители Донецка и других оккупированных городов области оказались в условиях, близких к гуманитарной катастрофе: воду подают всего раз в три дня по несколько часов. За это время люди должны успеть наполнить запасы, провести гигиену, стирку и обеспечить бытовые нужды на последующие дни. Однако даже эти несколько часов подачи воды часто оборачиваются разочарованием: вода либо вообще не появляется, либо очень быстро исчезает. Качество оставляет желать лучшего — часто это мутная, ржавая жидкость, а не вода. Иногда с неприятным запахом.

Местные паблики пестрят фотографиями и видео с многочасовыми очередями к водовозам, где дончане стоят с ведрами и канистрами. Местные жители буквально ликуют при виде грузовых авто с водой, которые любезно отправили из Москвы — еще один «жест доброй воли». Люди приносят мутную жидкость из подвалов, а в многоэтажках неделями не видят ни капли воды.

Автомойки закрыты, туалеты в кафе и ресторанах тоже не работают.

Уничтоженный водовод: как был разрушен «Северский Донец — Донбасс»

Канал «Северский Донец — Донбасс» — основа водоснабжения Донецкой агломерации с 1950-х годов — был уничтожен в результате боевых действий. Канал начинался неподалеку от Славянска и обеспечивал водой крупные города региона, включая Горловку, Донецк, Покровск и Мариуполь. Украина не перекрыла его даже после начала конфликта в 2014 году, в отличие от Северо-Крымского канала.

Однако после начала полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска разрушили гидросооружение, лишив крупнейшие города источника воды.

Новый водовод из Дона: провал за рекордные сроки

В попытке решить кризис, который намечался еще в 2022 году, Россия построила альтернативный водовод «Дон — Донбасс» длиной 200 км с семью насосными станциями. Военные строители Минобороны работали «в рекордные сроки», но результат оказался плачевным: водовод обеспечивает менее 30% от потребности региона. Изначально заявлялось 75%, позже — 60%, затем — 40%, теперь — менее 30%.

По неофициальным данным, была построена лишь одна из четырех запланированных нитей, с многочисленными нарушениями. Проект стал объектом коррупционного скандала: расходы по нему фигурируют в деле арестованного замминистра обороны Тимура Иванова. Он был осужден на 13 лет лишения свободы и оштрафован на 100 миллионов рублей по обвинениям в растрате, взяточничестве и хищениях в особо крупном размере. По данным ряда СМИ, именно его считают главным ответственным за то, что водовод «Дон — Донбасс» оказался нерабочим и не был построен в соответствии с первоначальными планами.

Пересохшие водохранилища и коммунальный хаос

Из 10 крупнейших водоемов региона 9 значительно обмелели за три с половиной года войны. Сравнение спутниковых снимков с июля 2021 и 2025 годов это подтверждает.

Например, ВВС показало, как выглядело Старокрымское водохранилище в 2021 году.

Спутниковый снимок: bbc.com/russian

А так оно выглядит сейчас, в июле 2025-го.

Спутниковый снимок: bbc.com/russian

Так выглядело Ольховское водохранилище в 2021 году.

Спутниковый снимок: bbc.com/russian

А так оно выглядит в 2025 году.

Спутниковый снимок: bbc.com/russian

Однако водохранилища не были рассчитаны на регулярное использование — это был дополнительный источник воды.

Нехватка воды приводит к абсурдным бытовым практикам. В «городе роз» теперь из окон многоэтажек выбрасывают пакеты с фекалиями. Так делают не все, но соседские войны из-за подобных прицидентов уже начались.

Имитация решений: штабы, комиссии и пустые обещания

Пропагандисты предлагают привычные симуляции управления: оперштабы, пересмотры тарифов, комиссии. Но без основного источника водоснабжения никакой штаб не сможет снабдить Донецк.

До 2014 года 90% воды в регионе шло на нужды промышленности. Теперь, когда большинство предприятий не работают, расчеты показывают, что существующих ресурсов должно хватать на полгода. Однако рост производства на Донецком металлургическом заводе вызывает тревогу: жители боятся, что вода идет туда, а не в дома.

Изношенность трубопроводов катастрофична — до 100% в некоторых районах, например, в Кировском районе Донецка. Потери доходят до 60%. Это не было учтено при строительстве нового водовода, который теперь регулярно выходит из строя и ремонтируется неделями.

Жители жалуются, что подаваемая вода мутная, с осадком, воняет и портит сантехнику. Использовать её для приготовления пищи невозможно. Тем не менее, с июля 2025 года тарифы на воду были повышены.

Очищалась вода раньше с помощью хлора, теперь — неизвестно чем. И даже эта сомнительная жидкость поступает не везде: в Южнокоммунаровске воды нет более двух недель.

Очередной проект: выкачка Монаховского карьера

Теперь российские власти намерены перекачивать воду из Монаховского карьера в Крынку и Ханженковское водохранилище. РосСМИ показывают насосы и трубы, а чиновники уверяют, что Крынка пересохла из-за жары.

Но местные жители задают резонный вопрос: почему за годы жары река не высыхала раньше? И почему карьеры, которые не выкачивали, по-прежнему полноводны?

«Вода Донбасса» признает: без восстановления подачи из Северского Донца регион обречен. Авдеевский карьер не рассматривается как альтернатива — там осталось лишь 30% воды, а прокладка труб слишком затратна.

Проблема водоснабжения Донбасса — это не только следствие войны и разрушений, но и результат системной халатности, коррупции и политизации инфраструктуры. Пока в ответ на кризис создаются только штабы и комиссии, миллионы людей живут в условиях, когда доступ к воде стал лотереей, а нормальная жизнь — воспоминанием.