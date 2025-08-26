В ВСУ рассказали, как в День Независимости отбили штурм российских войск с бронетехникой под Северском

Российская бронетехника под Северском. Фото: кадр из видео

24 августа в День Независимости российская армия проводила штурмовые действия на Северском направлении. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, оккупанты думали, что «мы празднуем с самого утра».



«Но праздник выглядел таким образом, что личный состав, проводивший штурмовые действия ориентировочно с трех до пяти часов утра, был уничтожен. И враг пытался с помощью трех единиц бронированной техники и где-то ориентировочно до 20 человек личного состава проводить штурмовые действия. Однако в этот день и «темнота была за независимость Украины». В темноте они заблудились. И личный состав вместе с техникой был уничтожен. Об этом нам отчиталась 81-я аэромобильная бригада ВСУ», – рассказал спикер корпуса.

Напомним, что 24 августа ВСУ отбили наступление российских войск вблизи села Серебрянка под Северском, уничтожены три бронемашины захватчиков.