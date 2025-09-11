Из-за атак беспилотников в российском Белгороде закрыли торговые центры и школы

Иллюстративное фото

В Белгороде второй день закрыты торговые центры и школы из-за массированных атак беспилотников.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, из-за атак БПЛА школы переведены на дистанционный режим обучения, крупные торговые центры закрыты.

Гладков призвал родителей оставлять детей дома по возможности, но подчеркнул, что все учителя и воспитатели находятся на рабочем месте и примут подопечных, которых будет не с кем оставить дома.

За последние сутки по областному центру выпустили 41 дрон, из них сбиты 28 штук. Над Белгородским районом зафиксирована атака из 45 БПЛА, сбиты 37. Также атаки были зафиксированы и над селами в области, повреждены дома, автомобили, административные здания. Есть раненые.