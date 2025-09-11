Через атаки безпілотників у російському Бєлгороді закрили торгові центри та школи

Ілюстративне фото

У Бєлгороді другий день закрито торгові центри та школи через масовані атаки безпілотників.

За словами голови регіону В'ячеслава Гладкова, через атаки БПЛА школи переведені на дистанційний режим навчання, великі торгові центри закриті.

Гладков закликав батьків залишати дітей вдома по можливості, але підкреслив, що всі вчителі та вихователі перебувають на робочому місці і приймуть підопічних, яких не буде з ким залишити вдома.

За останню добу по обласному центру випустили 41 дрон, з них збито 28 штук. Над Бєлгородським районом зафіксовано атаку з 45 БПЛА, збито 37. Також атаки було зафіксовано і над селами в області, пошкоджено будинки, автомобілі, адміністративні будівлі. Є поранені.