Массированная атака на Дружковку: в городе загорелась многоэтажка, есть раненые

Последствия массированной атаки на Дружковку. Фото: Дружковская ГВА

15 сентября в результате российской атаки возник пожар в многоэтажном доме в городе Дружковка. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, загорелась квартира на четвертом этаже.



«Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели потушили огонь. Именно по этому адресу раненых и погибших нет», – отметил Балдин.



Глава Дружковской городской военной администрации Андрей Панков рассказал, что в течение 14-15 сентября оккупанты ударными БПЛА и FPV-дронами более 15 раз атаковали город.



Под ударами оказались жилые кварталы, частный сектор, коммунальные службы и транспортная инфраструктура. Разрушены и повреждены дома, уничтожены автомобили, зафиксированы пожары и значительные разрушения.



В результате атак ранения получили по меньшей мере 10 мирных жителей.

Напомним, что в обед 15 сентября российская армия дронами массированно атаковала Дружковку, в результате чего были «прилеты» в девятиэтажный дом, возле супермаркета и автобусной остановки.