Масована атака на Дружківку: у місті загорілася багатоповерхівка, є поранені

Наслідки масованої атаки на Дружківку. Фото: Дружківська МВА

15 вересня внаслідок російської атаки виникла пожежа у багатоповерховому будинку у місті Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, загорілася квартира на четвертому поверсі.



«Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Рятувальники загасили вогонь. Саме за цією адресою поранених та загиблих немає», – зазначив Балдін.



Голова Дружківської міської військової адміністрації Андрій Панков розповів, що протягом 14-15 вересня окупанти ударними БПЛА та FPV-дронами понад 15 разів атакували місто.



Під ударами опинилися житлові квартали, приватний сектор, комунальні служби та транспортна інфраструктура. Зруйновані та пошкоджені будинки, знищені автомобілі, зафіксовані пожежі та значні руйнування.



Внаслідок атак поранення отримали щонайменше 10 мирних жителів.

Нагадаємо, що в обід 15 вересня російська армія дронами масовано атакувала Дружківку, внаслідок чого були «прильоти» по дев'ятиповерховому будинку, біля супермаркету та автобусної зупинки.