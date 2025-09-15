Российские дроны массированно атаковали Дружковку: есть попадания в многоэтажки, сообщают о раненых

Предварительно, два человека пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников на город Дружковка Краматорского района Донецкой области 15 сентября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По свидетельству местных жителей, прилёты зафиксированы в разных районах города.
Основной целью атаки дронов была жилая застройка вдоль проспекта Космонавтов.
Сообщается, что всего прогремело не менее 15 взрывов.
В частности, зафиксированы прилёты возле супермаркета «Семья» и и в девятиэтажный дом напротив.
Также сообщается об ударе беспилотника возле автобусной остановки на проспекте Космонавтов.
По неподтвержденным данным, в результате атак пострадали два человека.
Официальной информации об обстреле Дружковке 15 сентября к этому часу нет.
Напомним, в воскресенье, 14 сентября, около 19:06 российские оккупационные войска атаковали Дружковку Донецкой области, использовав ударный беспилотник «Герань-3 (Италмас). Дрон попал в девятиэтажный дом по улице Виталия Пилипенко (бывшая Энгельса). Как сообщает полиция Донецкой области, в результате удара в доме возник пожар, пострадала женщина 1952 года рождения — нее диагностированы поверхностные раны левой ноги и ссадины лица.
