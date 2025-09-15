Российские дроны массированно атаковали Дружковку: есть попадания в многоэтажки, сообщают о раненых

Российские дроны массированно атаковали жилую застройку в в центре Дружковки Донецкой области днём 15 сентября. Фото: Дружковка Инфо

Предварительно, два человека пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников на город Дружковка Краматорского района Донецкой области 15 сентября. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По свидетельству местных жителей, прилёты зафиксированы в разных районах города.

Основной целью атаки дронов была жилая застройка вдоль проспекта Космонавтов.

Сообщается, что всего прогремело не менее 15 взрывов.

В частности, зафиксированы прилёты возле супермаркета «Семья» и и в девятиэтажный дом напротив.

Также сообщается об ударе беспилотника возле автобусной остановки на проспекте Космонавтов.

По неподтвержденным данным, в результате атак пострадали два человека.

Официальной информации об обстреле Дружковке 15 сентября к этому часу нет.

Напомним, в воскресенье, 14 сентября, около 19:06 российские оккупационные войска атаковали Дружковку Донецкой области, использовав ударный беспилотник «Герань-3 (Италмас). Дрон попал в девятиэтажный дом по улице Виталия Пилипенко (бывшая Энгельса). Как сообщает полиция Донецкой области, в результате удара в доме возник пожар, пострадала женщина 1952 года рождения — нее диагностированы поверхностные раны левой ноги и ссадины лица.