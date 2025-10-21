FPV-дроны ВСУ уничтожили двух россиянок, брошенных на штурм

РФ бросает на штурм женщин.

Украинские военные уничтожили двух российских военнослужащих-женщин, которых противник отправил на штурм позиций Сил обороны. Видео опубликовала 110-я отдельная механизированная бригада.



По данным архива WarArchive, ликвидация захватчиц произошла вблизи села Приволье Днепропетровской области.



«Россияне бросают в штурмы женщин. 110-я вместе с побратимами из 154-й бригады зафиксировали и уничтожили двух оккупантов женского пола», — говорится в описании к видео.



На кадрах видно, как россиянки пытались отстреливаться, заметив приближение FPV-дронов. Однако операторы использовали несколько беспилотников и точно поразили цель.