FPV-дроны ВСУ уничтожили двух россиянок, брошенных на штурм

Украинские военные уничтожили двух российских военнослужащих-женщин, которых противник отправил на штурм позиций Сил обороны. Видео опубликовала 110-я отдельная механизированная бригада.
По данным архива WarArchive, ликвидация захватчиц произошла вблизи села Приволье Днепропетровской области.
«Россияне бросают в штурмы женщин. 110-я вместе с побратимами из 154-й бригады зафиксировали и уничтожили двух оккупантов женского пола», — говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как россиянки пытались отстреливаться, заметив приближение FPV-дронов. Однако операторы использовали несколько беспилотников и точно поразили цель.
