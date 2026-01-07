Украинские десантники отбили массированный штурм войск РФ с бронетехникой на Покровском направлении: погибли десятки оккупантов

Удар по российскому танку на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

46-я аэромобильная бригада ВСУ отбила массированный штурм российской армии на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Оккупанты предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Благодаря слаженной работе инженеров, артиллеристов и подразделений беспилотных систем штурм отбит.



Всего в ходе боя уничтожены два танка, две ББМ и три «буханки». Кроме того, ликвидированы 59 захватчиков, еще шесть – ранены.

Напомним, что ВСУ поразили артиллерию российской армии на Лиманском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко