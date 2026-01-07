Українські десантники відбили масований штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку: загинули десятки окупантів

Удар по російському танку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

46-та аеромобільна бригада ЗСУ відбила масований штурм російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Окупанти здійснили спробу масованого штурму з використанням броньованої техніки. Завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем штурм відбитий.



Всього в ході бою знищені два танки, дві ББМ і три «буханки». Крім того, ліквідовані 59 загарбників, ще шість – поранені.

Нагадаємо, що ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко