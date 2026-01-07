ВСУ поразили артиллерию российской армии на Лиманском направлении: кадры

Российская артиллерия на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов батальона Signum 53-й механизированной бригады ВСУ поразили три пушки и миномет российских войск на Лиманском направлении. Об этом сообщили в батальоне.



Первую пушку вывели из строя двумя ударами: прямым попаданием в ствол и в механизм управления. В следующих двух пушках поразили стволы.



Также оккупанты пытались развернуть новую позицию и готовили место под миномет. Однако украинские бойцы обнаружили цель и уничтожили миномет с боекомплектом еще до первого выстрела.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко