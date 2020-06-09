В Vodafone узнали причину отсутствия связи в ОРЛО, но решить это не могут

Мобильная связь оператора Vodafone отсутствует в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) из-за обесточивания станций. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь компании «Vodafone-Украина» Виктория Павловская.



Причины отсутствия электроснабжения на базовых станциях в компании не знают.



«Базовые станции на неподконтрольной территории Луганской области сейчас неактивны из-за отсутствия электропитания. У нас нет физического доступа к оборудованию, поэтому нет возможности выяснить причину отсутствия и возобновить работу сети», — проинформировала Павловская.



По ее словам, компания не может предпринять какие-либо меры, в частности, отправить своих сотрудников в ОРЛО для устранения неполадок.



«Эта сеть управляется удаленно. Сотрудников мы туда отправить не можем из-за ситуации с безопасностью. Ситуация такая. Ничего на данный момент сделать не можем», — отметила пресс-секретарь.

На подконтрольной боевикам территории Луганщины третьи сутки отсутствует связь оператора Vodafone. В группировке «ЛНР» заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории, однако как следует из комментария пресс-секретаря Vodafone, это не так.



На фоне этого в ОРЛО продолжаются шахтерские протесты из-за накопления задолженности по зарплатам за март, апрель и май. Пятые сутки не выходят на поверхность горняки шахты «Комсомольская» в Антраците. К протестам также присоединились сотрудники шахты им. Вахрушева в Ровеньках.



Частично в ОРЛО не работает связь оператора «ЛНР» «Лугаком». Протестующие связывают это с намерениями «ЛНР» помешать забастовке.



Местные жители в социальных сетях также сообщают о проблемах в работе YouTube и «Вконтакте».



Кроме этого, «ЛНР» ввела ограничения по передвижению в Ровеньках и Антрацитовском районе. Также известно о задержании двух участников забастовки на «Комсомольской».