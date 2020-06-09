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В Vodafone узнали причину отсутствия связи в ОРЛО, но решить это не могут

09 июня 2020, 15:28

В Vodafone узнали причину отсутствия связи в ОРЛО, но решить это не могут

Мобильная связь оператора Vodafone отсутствует в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) из-за обесточивания станций. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь компании «Vodafone-Украина» Виктория Павловская.

Причины отсутствия электроснабжения на базовых станциях в компании не знают.

«Базовые станции на неподконтрольной территории Луганской области сейчас неактивны из-за отсутствия электропитания. У нас нет физического доступа к оборудованию, поэтому нет возможности выяснить причину отсутствия и возобновить работу сети», — проинформировала Павловская.

По ее словам, компания не может предпринять какие-либо меры, в частности, отправить своих сотрудников в ОРЛО для устранения неполадок.

«Эта сеть управляется удаленно. Сотрудников мы туда отправить не можем из-за ситуации с безопасностью. Ситуация такая. Ничего на данный момент сделать не можем», — отметила пресс-секретарь.

На подконтрольной боевикам территории Луганщины третьи сутки отсутствует связь оператора Vodafone. В группировке «ЛНР» заявляли, что это произошло из-за аварии на телекоммуникационном оборудовании на подконтрольной Украине территории, однако как следует из комментария пресс-секретаря Vodafone, это не так.

На фоне этого в ОРЛО продолжаются шахтерские протесты из-за накопления задолженности по зарплатам за март, апрель и май. Пятые сутки не выходят на поверхность горняки шахты «Комсомольская» в Антраците. К протестам также присоединились сотрудники шахты им. Вахрушева в Ровеньках.

Частично в ОРЛО не работает связь оператора «ЛНР» «Лугаком». Протестующие связывают это с намерениями «ЛНР» помешать забастовке.

Местные жители в социальных сетях также сообщают о проблемах в работе YouTube и «Вконтакте».

Кроме этого, «ЛНР» ввела ограничения по передвижению в Ровеньках и Антрацитовском районе. Также известно о задержании двух участников забастовки на «Комсомольской».

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