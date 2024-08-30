«Армія+»: Які можливості дає застосунок військовим і як ним користуватися

В Україні запустили застосунок для військових «Армія+». Фото: Офіс президента України

На початку серпня в Україні презентували новий застосунок для військових — «Армія+». Головна ціль сервісу — усунути паперову рутину, знизити рівень бюрократії та цифровізувати документообіг в українському війську. Як користуватися додатком, які функції вже доступні та які планують додати — у матеріалі «Новин Донбасу».

Сервіси для військових — у кілька кліків

«Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому непотрібну бюрократію та заповнення паперів», — сказав на презентації додатку президент Володимир Зеленський.

За словами очільника Міноборони Рустема Умєрова, «Армія+» — це всі сервіси для військових в одному місці і в кілька кліків.



«У першій версії застосунку вже доступні опитування та «Армія ID», а також електронні рапорти — найочікуваніша функція серед військових. Далі — всі сервіси для військових в єдиному місці: банки, навчання, документи, медичні послуги, логістика, кадрові питання, зворотний зв'язок. Усе в одному додатку», — зазначив міністр.



Цифрові технології у війську — це важливо для ефективності армії. Це економія часу і ресурсів, наголосив він.



Станом на 20 серпня поточного року новий застосунок вже завантажили понад 75 тис. користувачів, про що повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. За її даними, оформлення електронних рапортів почали тестувати 264 військові частини (на 20 серпня, — ред.).

Застосунок «Армія+». Фото: Офіс президента України

Поки що застосунок доступний тільки для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТУ). Проте очікується, що ним користуватимуться усі Сили оборони.



«Армія+» буде масштабована на всі сили безпеки і оборони. Так, реліз розрахований на Збройні сили України, Державну спеціальну службу транспорту. Але ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС. Ми отримуємо зацікавленість від наших колег і працюємо на тим, щоб ці сучасні можливості були доступні всім захисникам і захисницям», — наголосила Катерина Черногоренко в інтерв’ю АрміяInform.

Як авторизуватись у застосунку?

Покрокову інструкцію з авторизації в «Армія+» надали у Міністерстві оборони. Аби почати користування, передовсім військовий має завантажити застосунок на свій смартфон. Це можна зробити за посиланнями:

У Міноборони попередили, що додаток необхідно завантажувати тільки на цих платформах, оскільки невідомим сайтам і неперевіреним посиланням у месенджерах і соцмережах довіряти не можна.



Після встановлення застосунку на смартфон необхідно:

зайти у застосунок та авторизуватись через Bank.ID;

встановити код захисту (згенерувати пароль з шести цифр і ввести повторно для підтвердження);

підтвердити вхід та почекати, допоки підтягнуться дані з реєстру «Оберіг»;

дати згоду на сповіщення у застосунку;

після отримання сповіщення про те, що дані у реєстрі «Оберіг» знайдені, можна користуватися застосунком.

Якщо ви забули код для входу, то його можна відновити. Для цього необхідно натиснути на поле «Не пам’ятаю код для входу». Згодом відкриється екран скидання коду — натисніть «Авторизуватися». Таким чином ви повернетеся до меню авторизації — пройдіть її повторно та встановіть новий пароль.

Який функціонал має Армія +?

Нині у застосунку доступні 11 видів рапортів та «Армія ID» — унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти. Ця опція дозволяє заповнити та подати документ за 5−15 хвилин, і швидко отримати відповідь від командира.



«Перелік рапортів можна структурувати наступним чином: три типи рапорту на відпустку, три рапорти на лікування, військово-лікарською комісію, МСЕК, три рапорти на отримання направлення лікування на ВЛК, МСЕК, рапорт на отримання матеріальної допомоги, на отримання одноразової допомоги», — розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Електронний рапорт у застосунку «Армія+». Фото:Міністерство цифрової трансформації

Це, за її словами, найбільш затребувані, найбільш масові типи рапортів, бо військовослужбовець звертається саме за отриманням певних обов’язків зі сторони держави.



Завдяки додатку рапорти не загубляться, військовослужбовець може відстежувати статус документа, а командир має аргументувати своє рішення у випадку відмови.



Також у застосунку доступні опитування — для того, щоби держава могла знати думку військових з будь-яких питань, а українські захисники мали можливість своїм голосом впливати на реальні зміни в армії.



Крім того, як було заявлено під час презентації, згодом у додатку будуть доступні навчальні курси, військові документи, соціальні та інші можливості. А також — спеціальний захищений чат для військових.