Біля Тамані в Керченській протоці сів на мілину танкер «Волгонефть-239»: стався витік мазуту

У Керченській протоці танкер сів на мілину, стався витік мазуту. Фото: кадр із відео

У російських телеграм-каналах сьогодні з'явилося відео про танкер «Волгонефть-239», що сів на мілину. Про це пише «ВЧК-ОГПУ».



«Сьогодні стався великий витік мазуту. Нагадаємо, частину судна викинуло на мілину в районі н. п. Тамань Темрюкського району», - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що площа плями мазуту, що витекла сьогодні з танкера «Волгонефть-239», який сів на мілину, становить близько 2800 м².



Варто зазначити, що від російської Тамані до тимчасово окупованого Росією українського міста Керч менш як 40 км через Керченську протоку.

Нагадаємо, внаслідок аварії в Керченській протоці вранці 15 грудня двох танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239», їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.