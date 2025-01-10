Губарєв розповів, як його мати ховалася від російських обстрілів під час окупації Сіверськодонецька

Колишній «народний губернатор» Донецької області, прихильник угруповання «ДНР» Павло Губарєв зізнався, що його мати була у Сіверскодонецьку (до перейменування Сєвєродонецьк) Луганської області під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



В одному з інтерв'ю російському блогеру Губарєв заявив, що його мати сиділа в підвалі під обстрілами, коли російська армія захоплювала Сіверськодонецьк. За словами Губарєва, вона «не встигла виїхати», а він не зміг її попередити про загарбницькі плани Кремля.



«У мене мама там під бомбардуванням сиділа два місяці. Сиділа у підвалі та їла свою картоплю. Пізніше я її забрав. Вона зараз живе в Батайську із сестрою та племінниками. Тоді я був на фронті, допомогти їй ніхто не встиг. Вона не виїхала, або побоялася, або не зрозуміла погрози. І запитати не було в кого — я був не на зв'язку», — розповів Губарєв, відповідаючи на репліку блогера про те, що місто перетворене на руїни.



Сам прихильник «російського світу» родом із Сіверськдонецька. Місто було захоплено у червні 2022 року. Губарєв не зазначив, як довго його мати жила в місті до цього моменту.



Останнім часом Губарєв активно підтримує російського бойовика Ігоря Гіркіна. Стверджує, що пів року воював за контрактом проти Сил оборони України в Кримській бригаді (БАРС-30). Замість Гіркіна він головує у «Клубі розсерджених патріотів», які критикують політику Кремля. Сам Гіркін перебуває в колонії за звинуваченням у публічних закликах до екстремістської діяльності.