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Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Богдан Каркачов
16 травня 2024, 10:50

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Сайт НД можна читати у Донецьку та Луганську, обійшовши блокування. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E Сайт НД можна читати у Донецьку та Луганську, обійшовши блокування. Ілюстрація: Новини Донбасу за допомогою DALL·E

«Новини Донбасу» заблоковані Росією на тимчасово окупованих територіях України, як і багато інших незалежних ЗМІ та платформ. Крім того, зайти на наш сайт, швидше за все, не вийде і в самій РФ. Але способи отримати чесні новини є — про це розповідаємо далі.

Насамперед рекомендуємо

Скористайтеся VPN

Встановіть VPN на комп'ютері та телефоні. За його допомогу ви, швидше за все, зможете відвідувати сайт «Новини Донбасу».

VPN — це універсальний спосіб обходу блокувань. VPN-сервіс допомагає зробити ваше інтернет-з'єднання більш безпечним та анонімним. Простими словами, коли ви використовуєте VPN, це ніби ви входите до інтернету через секретний тунель. Ваша реальна IP-адреса приховується, і замість неї сайти бачать IP-адресу VPN-сервісу.

Водночас VPN має недолік: російська влада може спробувати заблокувати той чи інший VPN-сервіс. Тому варто вибирати продукт, який буде опиратися блокуванням і залишатиметься доступним.

Краще не використовувати безкоштовні VPN-сервіси, оскільки вони можуть заробляти на продаж ваших даних. Найчастіше платні VPN-сервіси пропонують безкоштовний пробний період, після якого можна здійснити передплату. Ознайомитись з такими пропозиціями можна тут.

Крім того, є рішення, яке дозволяє безкоштовно користуватися надійним VPN протягом року:

  • VPN Unlimited — комерційний VPN-сервіс, який пропонує українцям безкоштовну передплату на рік. Для цього потрібно створити обліковий запис на сайті розробника та підтвердити громадянство за допомогою «Дія.Підпис».

Інший спосіб — браузер Ceno

Якщо ви використовуєте пристрої з операційною системою Android — завантажте та встановіть браузер Ceno з PlayMarket або F-droid.

Ceno (Censorship.No!) — це мобільний браузер канадської компанії-розробника eQualitie, яка створює децентралізовані інтернет-сервіси для підтримки більш рівноправної мережі. Браузер побудований на базі Mozilla Fennec, що використовує архітектуру пірингової (p2p або torrent) мережі для обміну даними та контентом між користувачами.

Особливість браузера Ceno —  кешування сайтів, які заборонені в країнах з авторитарними режимами, та доставка кешу за допомогою альтернативних технологій всередину таких країн.  Дзеркало сайту «Новини Донбасу» також входить до складу цього кешу і через браузер Ceno доступне як на окупованих територіях України, так і в Росії.

«Новини Донбасу» у браузері Ceno

Тому, доступ через браузер Ceno до українських ресурсів, заборонених РФ, буде відбуватись без VPN, реєстрації та ваших персональних даних та навіть при відключенні Росії від зовнішніх інтернет-каналів.

Громадянам України, які встановили браузер Ceno, варто використовувати його якнайчастіше для солідарності з українцями, які вимушено залишилися на окупованих територіях.

Рекомендуємо українцям, які залишилися на окупованих територіях, розповсюджувати інформацію про браузер Ceno серед людей, яким ви довіряєте. Також частіше використовуйте його для солідарності з іншими користувачами, збільшення кількості кешованих сторінок і швидшого обміну кешованими даними між вами.

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