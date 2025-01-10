Окупований Донецьк потрапив під обстріл, пошкоджено супермаркет та підприємство: повідомляють про атаку HIMARS, є поранені

Обстріляли Донецьк 10 січня. Фото: телеграм-канал

Вранці 10 січня тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку за допомогою РСЗВ HIMARS. Є інформація, що влучили в місцевий супермаркет «Молоко» на Шахтарській площі, повідомляє «Типовий Донецьк».



Крім того, пошкоджено кілька магазинів та салон краси, розташовані на першому поверсі багатоповерхівки біля супермаркету.



Також пошкоджено підприємство «Байкал». Відомо, що цех підприємства знаходиться поряд із супермаркетом «Геркулес-Молоко».

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу поранено жінок 1963 та 1940 років народження, а також чоловіка 2002 та 1868 років народження. Дані щодо інших поранених уточнюються.



Раніше ми писали, що кілька селищ та житлових кварталів в окупованій Горлівці знеструмлені внаслідок обстрілів 9 січня.