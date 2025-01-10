«ДНР» стверджує, що 12 людей поранено та 2 загинули під обстрілами Донецька та Світлодарська

Двоє людей загинули, ще 12 мирних жителів, зокрема дівчинка-підліток, постраждали протягом п'ятниці, 10 січня, на окупованій території Донецької області. Про це заявили в угрупуванні «ДНР».



Люди постраждали у Київському районі Донецька біля супермаркету «Молоко». Окупаційна адміністрація заявила, що нібито по району ЗСУ вдарили ракетами HIMARS. Постраждали двоє жінок, співробітник супермаркету та працівник комунального підприємства.



У місті Світлодарську загинули дві жінки, тяжко поранені дівчинка-підліток (17 років) та жінка. Також поранення середнього ступеня тяжкості отримали одна жінка та п'ятеро чоловіків.

10 січня Збройні Сили України заявили, що завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Світлодарську.