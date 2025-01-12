Сили оборони вдарили по командному пункту армії РФ на окупованій Донеччині

12 січня Збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.
«Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі уточнили, що Сили оборони демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.
Раніше ми писали, що 10 січня 2025 Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому противником місті Світлодарськ Донецької області.
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