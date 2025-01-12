Сили оборони вдарили по командному пункту армії РФ на окупованій Донеччині

ЗСУ вдарили по командному пункту армії РФ на окупованій Донеччині. Фото: Генштаб

12 січня Збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ у місті Новогродівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



«Ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі уточнили, що Сили оборони демонструють високий рівень координації та професіоналізму у виявленні й знищенні ключових об’єктів ланок управління та військової інфраструктури противника.



Раніше ми писали, що 10 січня 2025 Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому противником місті Світлодарськ Донецької області.