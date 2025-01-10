Окупований Лисичанськ закритий: Лисогор розповів, чому цивільні не можуть потрапити до міста

Жителі тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області не можуть потрапити до міста без місцевої реєстрації та документів російського зразка. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Раніше окупаційна адміністрація після ретельної перевірки пропонувала оформити спеціальні перепустки, якими було дозволено перебувати в цьому населеному пункті», — зазначив він.



За словами Лисогора, наразі зазначену процедуру скасовано — місто закрито. Заборона стосується виключно цивільних.



Раніше писали, що на тимчасово окупованій частині Луганської області наступного року так звані влади повідомили, що буде доступна процедура оформлення закордонного паспорта РФ.