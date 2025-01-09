Головне за день: Росармія за кілометр від Мирнограду. Пожежа на нафтобазі в Енгельсі

Суспільство



За межами України перебувають від 25 до 30 млн українців. Ще 32 млн перебувають на території України, розповів глава Міністерства національної єдності Олексій Чернишов. Він уточнив, що до цього числа входять ті, хто залишив Україну за різний час незалежності, які виїхали після повномасштабного вторгнення, а також діаспори.



Майже 30 тисяч українців набули статусу зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні.



ЗСУ тримають оборону за кілометр від Мирнограда. Нині у місті залишається близько 5 тисяч людей. Поки що неможливо порахувати точну кількість, оскільки люди ховаються у підвалах багатоповерхових будинків, а у приватному секторі це складно визначити. Переважно це люди похилого віку і ті, хто продовжує працювати за межами населеного пункту.



У Кураховому Донецької області, де продовжуються бої, залишаються близько 300 осіб.



Згідно з розвідінформацією ГУР МОУ, російська окупаційна влада вперше провела примусовий призов на термінову службу серед мешканців окупованих Херсонської та Запорізької областей.



18-річну мешканку в окупованій частині Херсонської області затримали за «шпигунство».



Бойові дії



Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Сіверська Донецької області. Росія атакувала Херсон: два КАБи впали на житлову забудову, поранено шістьох людей. Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинули 13 людей, ще 109 постраждали.



Горлівка протягом четверга, 9 січня, зазнала обстрілів та атак безпілотників. Декілька селищ та житлових кварталів міста знеструмлено.



В Енгельсі введено режим надзвичайної ситуації після збільшення площі пожежі на нафтобазі, спричиненої атакою безпілотників. Територія пожежі розширюється.