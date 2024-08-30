«Армия+»: Какие возможности дает приложение военным и как им пользоваться

В Украине запустили приложение для военных «Армия+». Фото: Офис президента Украины

В начале августа в Украине презентовали новое приложение для военных — «Армия+». Главная цель сервиса — устранить бумажную рутину, снизить уровень бюрократии и цифровизовать документооборот в украинской армии. Как пользоваться приложением, какие функции уже доступны и какие планируют добавить — в материале «Новостей Донбасса».

Сервисы для военных — в несколько кликов

«Цель этого приложения в том, чтобы освободить украинскую армию от хлопотной бумажной работы. Чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на устаревшую и никому ненужную бюрократию и заполнение бумаг», — сказал на презентации приложения президент Владимир Зеленский.

По словам главы Минобороны Рустема Умерова, «Армия+» — это все сервисы для военных в одном месте и в несколько кликов.



«В первой версии приложения уже доступны опросы и «Армия ID», а также электронные рапорты — самая ожидаемая функция среди военных. Далее — все сервисы для военных в едином месте: банки, обучение, документы, медицинские услуги, логистика, кадровые вопросы, обратная связь. Все в одном приложении», — отметил министр.



Цифровые технологии в армии — это важно для эффективности армии. Это экономия времени и ресурсов, подчеркнул он.



По состоянию на 20 августа текущего года новое приложение уже загрузили более 75 тысяч пользователей, о чем сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее данным, оформление электронных рапортов начали тестировать 264 воинские части (на 20 августа, — ред.).

Приложение «Армия+». Фото: Офис президента Украины

Пока приложение доступно только для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ГССТУ). Однако ожидается, что им будут пользоваться все Силы обороны.



«"Армия+" будет масштабирована на все силы безопасности и обороны. Да, релиз рассчитан на Вооруженные силы Украины, Государственную специальную службу транспорта. Но мы понимаем, что есть еще и Нацгвардия, и СБУ, и ГУР, и структуры МВД. Мы получаем заинтересованность от наших коллег и работаем над тем, чтобы эти современные возможности были доступны всем защитникам и защитницам», — отметила Екатерина Черногоренко в интервью «АрмияInform».

Как авторизоваться в приложении?

Пошаговую инструкцию по авторизации в «Армия+» предоставили в Министерстве обороны. Чтобы начать пользование, прежде всего военный должен загрузить приложение на свой смартфон. Это можно сделать по ссылкам:

В Минобороны предупредили, что приложение необходимо скачивать только на этих платформах, поскольку неизвестным сайтам и непроверенным ссылкам в мессенджерах и соцсетях доверять нельзя.



После установки приложения на смартфон необходимо:

зайти в приложение и авторизоваться через Bank.ID;

установить код защиты (сгенерировать пароль из шести цифр и ввести повторно для подтверждения);

подтвердить вход и подождать, пока подтянутся данные из реестра «Оберіг»;

дать согласие на оповещение в приложении;

после получения уведомления о том, что данные в реестре «Оберіг» найдены, можно пользоваться приложением.

Если вы забыли код для входа, то его можно восстановить. Для этого необходимо нажать на поле «Не помню код для входа». Затем откроется экран сброса кода — нажмите «Авторизоваться». Таким образом вы вернетесь в меню авторизации — пройдите ее повторно и установите новый пароль.

Какой функционал имеет «Армия+»?

Сейчас в приложении доступны 11 видов рапортов и «Армия ID» — уникальный ID-номер военного, благодаря которому он может отправить рапорты. Эта опция позволяет заполнить и подать документ за 5-15 минут, и быстро получить ответ от командира.



«Перечень рапортов можно структурировать следующим образом: три типа рапорта на отпуск, три рапорта на лечение, военно-врачебной комиссии, МСЭК, три рапорта на получение направления лечения на ВВК, МСЭК, рапорт на получение материальной помощи, на получение единовременного пособия», — рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Электронный рапорт в приложении «Армия+». Фото: Министерство цифровой трансформации

Это, по ее словам, наиболее востребованные, наиболее массовые типы рапортов, потому что военнослужащий обращается именно за получением определенных обязанностей со стороны государства.



Благодаря приложению рапорты не потеряются, военнослужащий может отслеживать статус документа, а командир должен аргументировать свое решение в случае отказа.



Также в приложении доступны опросы — для того, чтобы государство могло знать мнение военных по любым вопросам, а украинские защитники имели возможность своим голосом влиять на реальные изменения в армии.



Кроме того, как было заявлено во время презентации, в приложении будут доступны учебные курсы, военные документы, социальные и другие возможности. А также — специальный защищенный чат для военных.