На Житомирщине мужчина застрелил 7 человек. Жена стрелка говорит, что конфликт произошел из-за войны на Донбассе

В селе Новоселица Житомирской области арендатор ставка во время конфликтной ситуации застрелил из охотничьего ружья семь человек. Об этом сообщили в полиции области.



В прокуратуре уточнили, что жертвами стрельбы, которую устроил 58-летний мужчина, стали его приятели-киевляне и ветераны войны на Донбассе. Они уже не раз собирались на этом ставке и снова собрались на рыбалку.



По данным следствия, около 1 часа ночи после распития спиртных напитков арендатор ставка, который является профессиональным охотником, из-за внезапной неприязни начал расстреливать своих товарищей из своего гладкоствольного охотничьего ружья марки «ИЖ».



Также известно, что один мужчина, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию, сейчас он находится на допросе.



Журналисты издания «Сегодня» нашли жену стрелка. Она сообщила, что мужчина успел ей рассказать о причине конфликта.



«Задержанный — мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка — всегда конфликт. Мой муж — человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Супруг успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слова его друзей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию», — рассказала жена задержанного стрелка.



Правоохранители задержали стрелка и изъяли охотничье ружье. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы главного управления и местного отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, это — умышленное убийство двух и более лиц. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.