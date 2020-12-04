Нидерланды и Украина теперь вместе в судебном иске против России из-за событий на Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил иск Нидерландов к России о сбитом МН17 с двумя межгосударственными исками от Украины против России.



«27 ноября 2020 года Большая палата в межгосударственном заявлении Украина против России (относительно восточной Украины) решила присоединить к этому заявлению два государственных заявления, Украина против России и Нидерланды против России, которые ранее находились на рассмотрении палаты. Объединенное дело будет называться Украина и Нидерланды против России», - сказано в пресс-релизе ЕСПЧ.



Суд в ближайшее время определит будущую процедуру по этому делу.



Дело «Нидерланды против России» (жалоба № 28525/20) было подано 10 июля этого года и касается сбитого рейса MH17 Малазийский авиалиний в небе над Донбассом. Два украинских межгосударственных дела Украины против России касаются событий на востоке Украины и предполагаемого похищения трех групп детей на востоке Украины в период с июня по август 2014 года и их перевоза в Россию.



Помимо объединенного дела, в настоящее время подано еще три межгосударственных заявления и более 7 тысяч отдельных жалоб относительно событий в Крыму и на востоке Украины и в Азовском море.